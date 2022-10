Forum Demokratie und Freiheit: So verlief der Protesttag in Plauen

In Plauen sind am Sonntag wieder tausende Menschen auf die Straße gegangen. Das Forum für Demokratie und Freiheit hatte zum vierten Mal zum Protest aufgerufen. Es ging unter anderem um den Stopp der Sanktionen gegen Russland, Gas und Strom sollen bezahlbar sein in Deutschland und die Veranstalter wollen sich verstärkt für den Frieden einsetzen.

Laut offiziellen Angaben der Polizei kamen zur Kundgebung am Neustadtplatz an die 3000 Menschen. Beim anschließenden Aufzug durch die Plauener Innenstadt zum Wendedenkmal und zurück sollen 2500 Personen teilgenommen haben. Beobachter sprechen von weitaus mehr Teilnehmern. Die Polizei bezeichnet die gestrige Demo als friedliche Versammlung. Allerdings waren einige Trommler aus Greiz dabei und haben mit ihrem Auftritt gegen die Auflagen des Landratsamtes verstoßen: Verboten sind zum Beispiel ein militantes Erscheinungsbild oder im Block zu marschieren. Bei den Verstößen gestern handelte es sich um Ordnungswidrigkeiten.