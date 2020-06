Fortsetzung im Missbrauchsprozess gegen einen Polizisten

München (dpa/lby) – Vor dem Landgericht München II wird heute der Prozess gegen einen Polizisten wegen Missbrauchs an Kindern und Jugendlichen fortgesetzt. Der Mann hat zu Prozessbeginn zugegeben, sich als Jugendwart der Freiwilligen Feuerwehr in Tutzing an Buben vergangen zu haben. Bei zweien seiner Opfer, die den Prozess im Zuschauerraum verfolgten, weil die Taten bereits verjährt waren, entschuldigte sich der 60-Jährige. Ursprünglich waren bis zu diesem Freitag insgesamt drei Verhandlungstage angesetzt. Weil sich alle Prozessbeteiligten aber auf einen sogenannten Deal einigten, wonach dem Angeklagten bis zu fünf Jahren und drei Monaten Haft drohen und der Mann ein umfassendes Geständnis abgelegt hat, könnte es schneller gehen. Einige ursprünglich für diesen Donnerstag eingeplante Zeugen müssen nicht gehört werden.