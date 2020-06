Fortsetzung der Erwachsenenbildung: VHS Hofer Land nimmt Betrieb wieder auf

Seit Ende Mai ist es Volkshochschulen in Bayern wieder erlaubt Kurse anzubieten. Die VHS Hofer Land hat jetzt auch Hygienekonzepte entwickelt und hat den Betrieb wieder aufgenommen. Jeder, der sich für einen Kurs angemeldet hat, bekommt automatisch Infos, ob und wann er stattfindet. Noch besser ist es, sich nur virtuell zu treffen. Deshalb bietet die VHS Hofer Land ab Freitag ein kostenloses Webinar an. Dabei geht es darum, wie Firmen am besten mit Homeoffice und virtuellen Meetings umgehen. Infos zur Anmeldung findet ihr auf hier:

Informationen und Anmeldung bei Freya Buchberger und 09281 7145-41 oder f.buchberger@vhshoferland.de