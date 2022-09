Wie kann eine zukunftsfähige Mobilität in der Region aussehen? Fakt ist, um die Bedürfnisse der Menschen befriedigen zu können, muss man umdenken und klima- und umweltfreundliche Formen der Fortbewegung forcieren. Informationen und Mitmach-Angebote bieten Stadt und Landkreis Hof von heute bis zum kommenden Donnerstag bei den 2. Mobilitätstagen Hofer Land an. Oberbürgermeisterin Eva Döhla:

Das könnte Sie auch interessieren

Ein halbes Jahr Ukraine-Krieg: Integration von Geflüchteten läuft

Ein halbes Jahr dauert der Krieg in der Ukraine mittlerweile. Seitdem sind auch viele Geflüchtete zu uns in die Region gekommen. In (…)

Ein halbes Jahr Ukraine-Krieg: Flüchtlingspatenschaften geplant

Bei Sprachkursen, in der Kinderbetreuung oder mit Musikprojekten – überall packen Ehrenamtliche in der Region an, um den (…)

Wegen Blaualgen: Badewarnung für den Untreusee

Diesen Sommer hat es in mehreren Gewässern Warnungen vor Blaualgen gegeben. Aktuell warnt auch die Stadt Hof vor dem Baden im (…)

Logistikzentrum der Polizei in Hof: Absage für Standort in der Goethestraße

In Hof sollte eigentlich in den nächsten Jahren das Polizeibeschaffungsamt entstehen, offiziell: Logistikzentrum Polizei Bayern. Die (…)

Neueinteilung zur Bundestagswahl 2025: Oberfranken möglicherweise nur noch mit vier statt fünf Wahlkreisen

Zur Bundestagswahl 2025 könnte es in Oberfranken nur noch vier statt wie zuletzt fünf Wahlkreise geben. Die bayerische (…)

Ukrainischer Unabhängigkeitstag: Kundgebung in Hof

Blaue und gelbe Luftballons, ukrainische Flaggen – das alles ist am Nachmittag am Kugelbrunnen in Hof zu sehen gewesen. Etwa 200 (…)