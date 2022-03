Forster Fenstertechnik: Unternehmen übernimmt Nailaer Metallbaubetrieb

Erst kürzlich hat sich herausgestellt, dass sich die Holzverarbeitungsfirma Ziegler Group auf dem Gelände der ehemaligen Liba Maschinenfabrik in Naila ansiedeln möchte. Aber auch die Firma Forster Fenstertechnik GmbH hat sich für den Standort im Frankenwald entschieden. Das Unternehmen hat zum März den in Insolvenz geratenen Metallbaubetrieb Pazdera AG und seine 40 Mitarbeiter übernommen. Das Unternehmen betreibt jetzt insgesamt vier Metallbaubetriebe, neben Naila noch zwei in Mitterteich und einen in Reichenbach im Vogtland. Die Produktion auf dem neuen Gelände ist bereits zum ersten März gestartet. Das Unternehmen fertigt Fenster aus Aluminium an. Im Sommer soll der komplette Produktionsablauf für ca. eine Million Euro modernisiert werden.