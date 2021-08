Schöllnach (dpa/lby) – Ein Forstarbeiter hat in einem Wald im niederbayerischen Landkreis Deggendorf eine Marihuana-Plantage entdeckt. In dem Waldstück bei Schöllnach seien am Samstag in der Nähe eines Kieswerks zwanzig Cannabis-Pflanzen mit einer Größe von 100 bis 180 Zentimetern sichergestellt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Die Ermittler hoffen nun auf Zeugenhinweise.

