Forschungszentrum EZD in Selb: Millionenschwere Erweiterung läuft

Die Entwicklung von Lacken, Tinten, Beschichtungen und Materialien für 3D-Drucker. Das sind Kernaufgaben des Europäischen Zentrums für Dispersionstechnologien in Selb. Die Forschungseinrichtung gehört zum Kunststoff-Zentrum SKZ in Würzburg. Das hat gemeinsam mit Förderungen des Freistaats einen Anbau in Selb begonnen. Kosten: Gut 5 Millionen Euro.

In dem 700 Quadratmeter großen Anbau soll es unter anderem Labore und Büroflächen geben. Das EZD kann eine Hilfe vor allem für kleinere und mittlere Unternehmen sein, die oft nicht über eigene Forschungs- und Entwicklungslabore verfügen, teilt Antje Nogowski vom SKZ mit.

Vor 4 Jahren hat es die ersten Pläne für die Erweiterung gegeben. Im letzten Jahr hat der Stadtrat die Baugenehmigung ausgesprochen. Durch Corona hat sich der Baustart verzögert. Jetzt haben die Arbeiten begonnen, sie sollen im Juni nächsten Jahres fertig sein. Die Zahl der Mitarbeiter soll laut Nogowski mittel- bis langfristig von 11 auf 30 wachsen.