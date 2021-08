Forschung zu seltenen Erkrankungen: Hochschule Hof sucht Freiwillige

Am Anfang ist das Corona-Virus noch sehr unbekannt gewesen, mittlerweile wissen wir deutlich mehr darüber. Andere seltenere Krankheiten sind teilweise noch weniger erforscht. Das will die Hochschule Hof jetzt ändern. In den kommenden vier Jahren soll sich ein Forschungsprojekt genau mit dem Thema befassen. Dabei geht es unter anderem darum, wie sich diese Erkrankungen verbreiten und in wie weit sich die Symptome unterscheiden.

Dafür sucht die Hochschule Hof jetzt Freiwillige mit seltenen Krankheiten oder ihre Angehörigen, die bei dem Projekt mitmachen wollen. Zur Anmeldung geht’s hier. Erste Ergebnisse soll es in drei Jahren geben.