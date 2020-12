Forschung an digitaler Behörde: Förderung für Hochschule Hof

Überall zieht die Digitalisierung in unser Leben ein. Wenn man in eine Behörde muss, hat man oft aber das Gefühl, dass da noch Nachholbedarf ist, weil man nicht selten doch noch viele Zettel braucht. Die Hochschule Hof will sich genau mit diesem Thema beschäftigen und baut in den kommenden fünf Jahren das Kompetenzzentrum Digitale Verwaltung auf. Herzstück ist dabei ein digitaler Zwilling einer Behörde, der zum forschen und lehren dienen soll. Von der Oberfrankenstiftung gab es jetzt eine Förderung von über einer halben Million Euro für das Projekt.