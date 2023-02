Forscherin: Istanbul droht großes Beben

Die Menschen in der Türkei stehen nach dem Erdbeben unter Schock. Das Beben trifft die Türkei mitten im Wahlkampf - mit noch (…)

Viel stärker hätte das Beben an der kontinentalen Plattenrandstörung in der Region kaum ausfallen können. Doch Experten befürchten, (…)

Experte: Starke Beben in benachbarten Regionen möglich

Antakya – die Stadt, die es nicht mehr gibt

Aus dem In- und Ausland strömt Hilfe in die türkischen Krisengebiete. Zerstörung und Leid sind so groß, dass auch erfahrenen Helfern (…)