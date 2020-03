Eine Ausstellung zum Geburtstag zu bekommen – das kann nicht jeder von sich behaupten. Hans-Wilhelm Seitz schon. Das Porzellanikon zeigt einen Querschnitt seiner Arbeiten in der Ausstellung Formvollendet. Heute eröffnet sie Anna Dziwetzki, die Leiterin des Porzellanikons, in Hohenberg an der Eger. Seitz selbst ist dabei auch vor Ort. Der Designer lebt heute in Marktredwitz. Seine Werke zeichnen sich durch eine besonders ästhetische Gestaltung aus.