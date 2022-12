Forderungen an Wirtschaftsminister Habeck: CSU-Energiegipfel für Oberfranken in Wunsiedel

Die Zukunft erneuerbarer Energien und Entlastungen für Bürger in der aktuellen Energiekrise. Darum ist es bei einem Energiegipfel der oberfränkischen CSU und Vertretern des Arbeitskreises Energie (AKE) in Wunsiedel gegangen. Mit dabei waren unter anderem der Wunsiedler Bürgermeister und AKE-Bezirksvorsitzende Nicolas Lahovnik sowie SWW Wunsiedel-Geschäftsführer Marco Krasser. Das Ergebnis des Energiegipfels sind mehrere Forderungen an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zur aktuellen Energiepolitik. Neben der Strompreisbremse als Entlastung für Verbraucher, müsse es unter anderem mehr Geld vom Bund für den Ausbau erneuerbarer Energien und Speichertechnologie geben. Die Beteiligten fordern außerdem, dass Erdgas aus dem Merit-Order-System herausgenommen wird. Dadurch wären die Energiepreise an die Herstellungskosten gebunden.