Forderung von Hans-Peter Friedrich: Alleinerziehende stärken

Lebensmittel werden teurer, Sprit- und Heizkosten ebenfalls. Das geht auch zulasten derer, die ohnehin kaum über die Runden kommen. Zum Beispiel Alleinerziehende, die nur in Teilzeit arbeiten können. Fast die Hälfte aller Alleinerziehenden in Deutschland würden als einkommensarm gelten und mit den Kindern in prekären Verhältnissen leben. Das teilt der hochfränkische CSU-Bundestagsabgeordnete Hans-Peter Friedrich mit und bezieht sich dabei auf eine Studie der Bertelsmann-Stiftung.

Der Abgeordnete für Hof und Wunsiedel fordert daher, Alleinerziehende zu stärken. Einen entsprechenden Antrag hat die Unions-Fraktion dem Bundestag vorgelegt. Die Union fordert unter anderem steuerliche Erleichterungen für Alleinerziehende sowie einen kurzfristigen und unbürokratischen Kinderbonus von 150 Euro.