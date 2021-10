Forderung von Adelt: Ab 2030 keine Dieselzüge mehr

Mit der Bahn fahren soll hier in der Region deutlich komfortabler werden. Ab 2023 sollen auf allen Strecken in Oberfranken stündlich Züge fahren. Der Hofer SPD-Landtagsabgeordnete Klaus Adelt freut sich über das verbesserte Angebot, denkt aber schon einen Schritt weiter.

Die Elektrifizierung lässt weiter auf sich warten und so sind noch immer Dieselzüge auf den Schienen unterwegs. Weil die nun schon ein gewisses Alter erreicht haben, ist ab 2030 eine neue Ausschreibung notwendig. Adelt fordert dann auf Alternativen zu setzen, wie zum Beispiel batteriebetriebene Akku-Züge, die Österreich bereits erfolgreich getestet hat. Deshalb brauche es zeitnah Teststrecken in der Region für die neue Technik. Der Freistaat Bayern will demnächst eine Machbarkeitsstudie für die Oberfranken-Achse starten, auch hier fordert Adelt, das Hofer Land mit einzubeziehen.