Folgen des Hochwassers: Ahrtal weiter auf Hilfe angewiesen

Innerhalb kürzester Zeit haben Menschen aus der Euroherz-Region zahlreiche Hilfsaktionen für die Ukraine ins Leben gerufen. Sie sammeln warme Kleidung, Decken, Lebensmittel oder Geld. Aber auch hier in Deutschland gibt es Gebiete, die auf Hilfe angewiesen sind. Ein Beispiel ist das Ahrtal, das durch das Hochwasser im vergangenen Sommer weitestgehend zerstört wurde. Es gibt mittlerweile zwar Behelfsstraßen, aber viele Brücken sind noch nicht wieder aufgebaut. Aus dem Landkreis Tirschenreuth macht sich morgen wieder ein Hilfskonvoi bestehend aus zwei LKW auf den Weg ins Ahrtal. Der bringt zum Beispiel Baustoffe in die betroffene Region. Laut Holger Pühl, der den Transport organisiert und begleitet, würden Geldspenden momentan am besten weiterhelfen. Infos zu den Spendenmöglichkeiten findet ihr auf dessen Facebook-Seite.

(Symbolbild)