Folgen der Ukraine-Krise: FREIE WÄHLER fordern Änderungen

Obwohl wir hier in der Region nicht direkt vom Krieg in der Ukraine betroffen sind, machen sich einige Auswirkungen auch hier bemerkbar. Betroffen sind neben der Energieversorgung auch Lebensmittel. Die FREIEN-WÄHLER Bayern haben nun über das weitere Vorgehen beraten. Bei der Sitzung dabei war auch der Vize-Vorsitzende Hans-Martin Grötsch, der bei der Landtagswahl 2018 für den Stimmkreis Hof angetreten ist.

Die FREIEN WÄHLER in Bayern fordern zum Beispiel den Ausbau der Erneuerbaren Energien. Nur weil Atomkraft als Übergangslösung im Spiel ist, dürfe das nicht davon ablenken, dass sich bei den regenerativen Energien noch einiges tun muss. Seit Beginn des Kriegs in der Ukraine wird in Deutschland ja auch wieder über die Wehrpflicht diskutiert. Die FREIEN WÄHLER in Bayern wollen stattdessen ein sogenanntes ‚Gesellschaftsjahr für alle‘. Dieses kann bei der Bundeswehr, bei Sozialen Diensten, beim Katastrophen- oder Umweltschutz abgeleistet werden. Es richtet sich an alle Geschlechter und soll entsprechend bezahlt werden. Und auch in puncto Lebensmittelversorgung darf sich Deutschland in Zukunft nicht mehr so stark abhängig machen, und soll stattdessen verstärkt auf regionale Wirtschaftskreisläufe setzen, so die Forderung.