Förmitzspeicher: Geflügelpest bei Wildgänsen nachgewiesen

Wenn ihr in der nächsten Zeit einen Spaziergang um den Förmitzspeicher, den Untreusee oder an der Saale entlang macht, dann heißt es: Augen offenhalten. Wenn ihr dort tote Wildvögel seht, dann fasst sie bitte auf keinen Fall an und informiert das Veterinäramt.

Bei vier toten Wildgänsen am Förmitzspeicher wurde nämlich vergangene Woche die Geflügelpest nachgewiesen. Das teilt das Landratsamt Hof mit. Aufgrund von über 800 bundesweit gemeldeten Fällen seit Oktober, war es zu erwarten, dass die Geflügelpest auch im Hofer Land ankommt. Seit Anfang Dezember gelten in Stadt und Landkreis Hof entsprechende Maßnahmen.

Wer Geflügel zuhause hält, muss dieses vor Wildvögeln geschützt untergebracht haben. Außerdem dürft ihr draußen beim Spaziergang keine Enten, Gänse, Hühner und Co. füttern. Singvögeln dürft ihr aber weiterhin Futter bereitstellen.