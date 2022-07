Förderzusage: Kleine Wasserkraftanlagen erhalten auch weiterhin Unterstützung

Das drohende Ende der kleinen Wasserkraft ist abgewendet! – Das schreibt der Freie-Wähler-Landtagsabgeordnete für Kulmbach und Wunsiedel, Rainer Ludwig, in einer Pressemitteilung. Dabei bezieht er sich auf die Änderungen zahlreicher energiepolitischer Gesetzesentwürfe, die die Ampel-Koalition am Dienstag beschlossen hatten. Kleine Wasserkraftanlagen in der Region werden auch weiter gefördert. Mit ihrem neuen Erneuerbare-Energien-Gesetz wollte die Bundesregierung die EEG-Förderung für Wasserkraftanlagen bis 500 Kilowatt ursprünglich beenden. Die Freien Wähler hatten sich in der Vergangenheit gegen diese Änderung eingesetzt – mit Erfolg. Durch die weitere Förderung können Betreiber ihre Anlagen nun modernisieren und effizienter gestalten. Die kleinen Wasserkraftanlagen liefern auch bei Dunkelheit und Windstille jährlich Strom für rund eine Million Haushalte – und das ohne dabei schädliches CO2 auszustoßen. Allein im Großraum Kulmbach / Fichtelgebirge und Bayreuth gäbe es laut Ludwig rund 100 Betreiber derartiger Anlagen.