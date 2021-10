Förderzusage für Landkreis Tirschenreuth: Pilotregion gegen den demografischen Wandel

Der demografische Wandel stellt viele Landkreise, Städte und Kommunen vor Herausforderungen. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, hat das bayerische Heimatministerium das Förderprojekt „Demografiefeste Kommunen“ ins Leben gerufen. Normalerweise werden für dieses Programm nur Kommunen und Städte ausgewählt – der Landkreis Tirschenreuth hat nun aber ebenfalls eine Förderzusage bekommen und erhält damit eine Sonderstellung. So sollen im Landkreis wichtige Daten für den gesamten Freistaat Bayern gesammelt werden. Mit der Fördersumme von rund 174.000 Euro werden in den kommenden vier Jahren maßgeschneiderte Heimat- und Demografiestrategien entwickelt. Auch Bürgerinnen und Bürger sollen in den Prozess eingebunden werden. Der Landkreis Tirschenreuth wird damit zur Pilotregion gegen den demografischen Wandel.