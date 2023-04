Förderzentrum Oberes Vogtland: Besuch von sächsischem Kultusminister

Menschen mit einer geistigen oder körperlichen Einschränkung müssen nicht notgedrungen in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung arbeiten. Sie können auch anderweitig in den Arbeitsmarkt eingebunden werden. Das versucht zum Beispiel das Förderzentrum „Oberes Vogtland“. Die Erfolgsquote liegt derzeit bei 27 Prozent. Sachsen Kultusminister Christian Piwarz wird sich am Vormittag vor Ort über das besondere Konzept der Berufsorientierung informieren, das Schülern mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung den Einstieg ins Arbeitsleben ermöglichen soll.