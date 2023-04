Förderverein Untreusee-Freunde: Hofer können eigene Anregungen vorbringen

Der Hofer Untreusee ist eines der beliebtesten Ausflugsziele in Hof. An einigen Stellen sind aber Nachbesserungen nötig, zum Beispiel bei den Holzterrassen oder der Toilettensituation. Um solche und andere Maßnahmen in Angriff zu nehmen, hat sich vor einigen Wochen der Förderverein „Untreusee-Freunde“ gegründet. Jetzt ist auch die Eintragung ins Registergericht abgeschlossen. Der Verein kann also ein Vereinskonto eröffnen. Das schreibt er in einer Mitteilung. Damit kann er auch die ersten Mitgliedsbeiträge einziehen. Die Untreusee-Freunde sehen sich selbst als Sprachrohr der Bevölkerung und wollen daher von den Menschen hier wissen, welche Ideen und Anregungen sie für die Verschönerung des Sees haben. Bis 9. Mai könnt ihr euch noch einbringen.

Gesammelt werden sollen nun Hinweise auf notwendige Reparaturen genauso wie Ideen für neue Infrastrukur, Veranstaltungen oder auch grundsätzliche Erwägungen: Wer sich beteiligen möchte, der kann dies bis zum 09. Mai unter

E-mmail: ideen@untreusee-freunde.de

oder per Post an:

Untreusee-Freunde e.V.

z.H. Kai Gollwitzer

Kreuzsteinstraße 7

95028 Hof tun.

Die Einsender machbarer Projektideen werden vom Verein Untreusee-Freunde im Anschluss zu einer Seebegehung eingeladen, bei der einige Projektideen der Öffentlichkeit vorgestellt werden sollen.