Förderverein Untreusee Freunde: FDP-Kreisverband vermutet Wahlkampfmanöver

Bisher hat sich allein die Stadt Hof um den Untreusee gekümmert. Ein neuer Förderverein will die Stadt nun aber unterstützen. Der Verein „Untreusee Freunde Hof“ will Maßnahmen umsetzen, um die Attraktivität des Sees zu steigern. Die Hofer Oberbürgermeisterin Eva Döhla begrüßt die Gründung auf Nachfrage von Radio Euroherz. Kritik kommt dagegen vom FDP-Kreisverband Hof-Stadt.

Der Untreusee ist eine Perle, die allerdings in die Jahre gekommen ist. Das schreibt der FDP-Kreisverband Hof-Stadt in einer aktuellen Mitteilung. Bei der Aufwertung des Sees sei zu lange nichts vorangegangen. Verantwortlich dafür sei vor allem derjenige, der dem neuen Förderverein jetzt vorsitzt – nämlich der ehemalige Hofer Oberbürgermeister Harald Fichtner von der CSU. Die Mitglieder des FDP-Kreisverbands Hof-Stadt vermuten dahinter ein Wahlkampfmanöver für die anstehende Bezirkstagswahl. Ihrer Ansicht nach strebt Fichtner das Ehrenamt eines Bezirksrates an. Die Hofer würden dieses durchsichtige Wahlkampfmanöver aber durchschauen, heißt es in der Mitteilung des FDP-Kreisverbands. Harald Fichtner selbst betont im Gespräch mit Radio Euroherz: Der Untreusee-Verein sei keine Außenstelle der Hofer CSU.