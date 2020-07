Förderungsprogramm Sozialer Zusammenhalt: Region profitiert

Die Wohn- und Lebensqualität, die Generationengerechtigkeit und die Integration aller Bevölkerungsgruppen verbessern. Das will man mit dem Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm Sozialer Zusammenhalt erreichen. In diesem Jahr stehen für 132 Städte und Gemeinden in Bayern rund 50 Millionen Euro zur Verfügung. Davon profitieren auch Teile der Euroherz-Region: Die Stadt Marktredwitz und der Markt Schirnding bekommen jeweils 240.000 Euro. Für den Stadtteil Selb-Plößberg gibt es insgesamt 40.000 Euro. Auch Bad Berneck sahnt für seinen Stadtkern 30.000 Euro ab.

