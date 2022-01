Förderungen für Tourismus – Oberfranken bekam am meisten

Der oberfränkische Tourismus bekommt von Bayerischen Fördergeldern so viel, wie kein anderer Bezirk. Die Förderung von öffentlichen touristischen Infrastruktureinrichtungen (RÖFE) in Bayern hat zwischen 2007 bis 2020 insgesamt fast 180 Millionen Euro ausgeschüttet. Davon gingen 34,4 Millionen nach Oberfranken. Das teilt das Wirtschaftsministerium mit. Unterstützung gab es unter anderem für Bäder, Veranstaltungszentren in Kurorten und Wanderwege. Vor allem Projekte in kleineren Kommunen haben die Fördermittel erhalten. Das Geld komme sowohl Gästen als auch Einheimischen zu gute, heißt es in der Mitteilung. Rund 600.000 Menschen in Bayern arbeiten demnach in der Tourismusbranche.