Förderungen des Freistaats Bayern: Rund 17,5 Millionen Euro für die Euroherz-Region

Viele Baumaßnahmen sind für Städte und Gemeinden viel zu teuer, um sie alleine umzusetzen. Dafür gibt es Förderungen und Zuwendungen zum Beispiel vom Freistaat Bayern. Für den kommunalen Hochbau gibt der Freistaat dieses Jahr eine Milliarde Euro aus. Davon fließen rund 17,5 Millionen Euro in die Euroherz-Region. Das geht aus Zahlen hervor, die die hochfränkischen Landtagsabgeordneten mitteilen.

Besonders hohe Förderungen gibt es im Hofer Land zum Beispiel für die Erweiterung der Grundschule Feilitzsch, den Ersatzneubau der Kindertageseinrichtung St. Marien in der Stadt Hof und den Ersatzneubau des Kindergartens Arche Noah in Schwarzenbach/Saale. Zuweisungen in Millionenhöhe gibt’s im Fichtelgebirge außerdem für den Kita-Neubau in Bischofsgrün und die Generalsanierung der Realschul-Sporthalle in Selb.