Förderung von jungen Menschen mit Behinderung: VdK und Verfahrenslotsen arbeiten zusammen

Seit einiger Zeit gibt es im Landkreis Hof sogenannte Verfahrenslotsen. Sie sollen Kindern und Jugendlichen mit Behinderung zu einer individuellen Förderung verhelfen. Das heißt, es steht nicht nur der finanzielle Aspekt im Fokus, sondern auch die spezifischen Belange der jungen Menschen. Der Sozialverband VdK in Hof will nun stärker mit den Verfahrenslotsen zusammenarbeiten. Der Vorteil: Die Lotsen sind für eine niederschwellige Erstberatung da, und der VdK kann dann eine konkrete Rechtsberatung und auch eine Rechtsvertretung anbieten. Das schreibt der Sozialverband in einer aktuellen Mitteilung. Ein erstes Treffen hat bereits stattgefunden.