Förderung für Feuerwehr aufgestockt: Mehr Handlungsspielraum für lebensrettende Arbeit

Ohne Ehrenamtliche wären wir aufgeschmissen, gerade was die öffentliche Sicherheit angeht. Für die Feuerwehren gibt es nun finanzielle Anerkennung. Der Freistaat Bayern hat ab diesem Monat die Festbeträge für den Bau von Feuerwehrhäusern verdoppelt und die Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten um 30 Prozent erhöht. Der Freie Wähler-Landtagsabgeordnete für Kulmbach und Wunsiedel, Rainer Ludwig, begrüßt diese massive Aufstockung. Es sei ein wichtiger Schritt, um den Akteuren den nötigen Handlungsspielraum zu geben und ihre lebensrettende Arbeit bestmöglich zu unterstützen, so Ludwig in einer aktuellen Mitteilung. Ein weiterer Vorteil ist, dass Städte und Gemeinden nicht mehr so viel Geld aus ihren Haushalten für solche Ausgaben einplanen müssen.