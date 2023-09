Förderung für Erinnerungsorte: KZ-Gedenkstätte Flossenbürg bekommt 4,3 Millionen

Wer mehr über die NS-Zeit und die Verfolgung der Juden in Deutschland erfahren möchte, der fährt hier in der Region in die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg. Der Bund hat jetzt beschlossen, solche Erinnerungsorte mit insgesamt 52 Millionen Euro zu fördern. An die Gedenkstätte Flossenbürg gehen 4,3 Millionen Euro. Die Verantwortlichen wollen das Geld nutzen, um die Gedenkstätte um das sogenannte DESt-Gebäude zu erweitern. Das ist ein ehemaliger Verwaltungs- und Gefolgschaftsbau der SS. Dort soll dann künftig zusätzlicher Platz für Veranstaltungen und Ausstellungen sein.