Förderung für Energieeffizienz gestoppt: Brief an Habeck

Nachhaltig und umweltfreundlicher Leben ist nicht nur ein Trend, sondern angesichts von Klimawandel und mangelnder Ressourcen auch notwendig. Wer vorhatte, sein Haus energetisch auf den neuesten Stand zu bringen und dabei Fördergelder bei der KfW Bank beantragen wollte, der könnte sich jedoch vor den Kopf gestoßen fühlen: Die Bundesregierung hat das Förderprogramm vor genau einer Woche eingestellt. Das Netzwerk Junger Bürgermeister*innen kritisiert das Vorgehen.

Zu dem Netzwerk gehört auch die Leupoldsgrüner Bürgermeisterin Annika Popp. Gemeinsam mit 27 anderen jungen Amtskollegen unter 40 wendet sie sich in einem Schreiben an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Sie stellen heraus, dass tausende Projekte vor dem Aus stehen könnten, nicht nur private, sondern auch kommunale Bauprojekte: Feuerwehrhäuser, Pflegeheime, Kindergärten, sozialer Wohnungsbau. So könnten 70 Prozent an länger geplanten Wohnungsbauprojekten betroffen sein. Und eigentlich waren ja 400.000 neue Wohnungen die Ansage der Ampel-Koalition. Hinzu kommen die ohnehin schon explodierenden Baupreise. Letztendlich führt das auch wieder zu steigenden Mieten. Das Netzwerk junge Bürgermeister*innen fordert unter anderem, das Förderprogramm umgehend zu verlängern, fristgerecht eingegangene Anträge müssen noch bearbeitet werden. Vertreterinnen und Vertreter sind Mitte Februar in Berlin und bieten Habeck ein Gespräch an.