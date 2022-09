Förderung für den Hofer Zoo: Neues Zuhause für Meerschweinchen und Kaninchen

In einem Gefängnis kommen zwar auch viele Menschen zusammen, allerdings unfreiwillig. Ein ehemaliges Gefängnis in Adorf im Vogtland (…)

Fronfeste in Adorf: Sachsens Sozialministerin besucht Ort der Begegnung

Ende des Investitionspakt Sportstätten: Hans-Peter Friedrich sieht Probleme für Grüne Au in Hof

Dorfläden im ländlichen Raum: Für Kommunen hat sich Eröffnung ausgezahlt

Gerade in ländlichen Regionen fehlt es oft an Einkaufsmöglichkeiten. Um die Nahversorgung auch in kleineren Kommunen aufrechtzuerhalten (…)