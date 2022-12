Förderung für Ausbildung: 56.000 Euro für Berufsorientierung in der Region Hochfranken

Die Berufsorientierung ist für junge Menschen wieder voll angelaufen. Es finden wieder zahlreiche Ausbildungsmessen statt. Das bayerische Arbeitsministerium begleitet junge Menschen zudem mit einem speziellen Projekt auf dem Weg in die Ausbildung. Sie werden dabei sozialpädagogisch betreut. Die einzelnen Projektmodule sind dabei individuell angepasst, sodass die jeder die Ausbildungsstelle finden kann, die seinen Stärken und Talenten entspricht. Für das Projekt „Ich will auch! – Willkommen in der Ausbildung“ gibt es jetzt eine Förderung von 56.000 Euro aus dem Bayerischen Arbeitsmarktfonds. Damit ist die Finanzierung ein weiteres Jahr gesichert.