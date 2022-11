Förderung des Handwerks: Siebe neue Gewerberäte bei der HWK Oberfranken

Wer aktuell Handwerker braucht, muss oft lange warten – auch in dieser Branche fehlt es an Fachkräften. Dabei siehts mit dem (…)

Um junge Menschen fürs Handwerk zu begeistern ist Berufsberatung und persönlicher Kontakt an den Schulen besonders wichtig. So sehen (…)

Einfache Kommunikation mit dem Handwerk: Schüler-Briefkästen an Hofer Mittelschulen

„Völlig überflüssig und inakzeptabel“: Hans-Peter Friedrich kritisiert EU-Pläne zur Luftreinhaltung

Die EU-Kommission will die Luftqualität in Städten deutlich verbessern. In der vergangenen Woche hat sie deshalb schärfere Grenzwerte (…)