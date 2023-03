Förderung des Bayerischen Demenzfonds: Angebote aus Oberfranken mit dabei

Für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen ändert sich das Leben nach der Diagnose. Es bedeutet aber nicht, dass sie nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Der Bayerische Demenzfonds fördert seit 2020 Angebote, die solch eine Teilhabe ermöglichen. Ein Expertengremium entscheidet zwei Mal im Jahr, welche Angebote gefördert werden. Bei der zweiten Förderrunde 2022 waren auch zwei Angebote aus Oberfranken dabei, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Eine Förderung erhalten haben das Vergissmeinnicht-Café des AWO Bezirksverbands Ober- und Mittelfranken und die Demenzsensiblen Kurkonzerte 2023 der Gemeinde Bischofsgrün. Anträge für die erste Förderrunde 2023 können Interessierte noch bis Ende Juni stellen an demenzfonds@lfp.bayern.de.