Fördersumme aufgestockt: Mehr Geld für Integrationsarbeit in Sportvereinen

In einem Sportverein lernen Kinder schon früh, im Team zusammenzuarbeiten und sich untereinander auszutauschen. Deshalb sind Sportvereine auch besonders wichtig für die Integration von Geflüchteten. Darauf macht Bayerns Innen- und Sportminister Joachim Herrmann in einer aktuellen Mitteilung aufmerksam. Damit die Vereine in der Region ihre Integrationsmaßnahmen weiterhin umsetzen können, gibt’s dieses Jahr zusätzliche finanzielle Hilfen vom Freistaat. Die Fördergelder für das Projekt „Sport schafft Heimat“ wurden um weitere 90.000 Euro aufgestockt.