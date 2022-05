Förderprogramm für Sanierungen: Infoabend in Gefrees um 19 Uhr

Statt neu zu bauen, lieber Leerstände oder ältere Gebäude sanieren.

Dafür gibt es Fördergelder, auf die auch immer wieder die Landkreise mit ihrem Leerstandsmanagement hinweisen. In der Euroherz-Region arbeiten dabei ja sogar Stadt und Landkreis Hof, der Landkreis Wunsiedel und die Region Bayreuth zusammen. In der Stadt Gefrees gibt es ein ausgewiesenes Sanierungsgebiet in der Altstadt. Wer dort saniert, bekommt Fördergelder von bis zu 15.000 Euro aus dem kommunalen Förderprogramm. Außerdem sind steuerliche Abschreibungen möglich. Für Hauseigentümer in Gefrees gibt es heute Abend ab 19 Uhr einen Infoabend zu den Förderungen im Volkshaus.