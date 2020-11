Förderoffensive Nordostbayern läuft aus: Auch weiterhin fließen Fördergelder in die Region

Marktredwitz gestaltet seinen Stadtteil „Im Winkel“ um, aus einem alten Bauernhof macht Schirnding ein Gemeindezentrum und die Winterling-Brachen in Arzberg sollen wieder auf blühen – all diese Projekte wären nicht möglich ohne die Förderoffensive Nordostbayern. Dieses Programm läuft nur für vier Jahre. Es soll aber auch weiterhin Geld vom Freistaat geben, teilt der Wunsiedler CSU-Landtagsabgeordnete Martin Schöffel mit. Bauministerin Kerstin Schreyer habe ihm zugesichert, dass Kommunen über das Programm „Innen statt außern“ bis zu 80 Prozent an Fördermitteln beantragen können.