Fördermittel von Bund: Fahrradparkhaus für den Hofer Hauptbahnhof

Beim jüngsten Fahrradklimatest hat die Stadt Hof wieder nur den vorletzten Platz erreicht. Wer vom Bahnhof aus in die Innenstadt will, muss erstmal absteigen. Das soll sich künftig ändern mit einer direkten Radverbindung vom Luftsteg zur Bahnhofstraße. Noch attraktiver soll den Bereich auch ein Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof machen. Dafür gibt es 1,26 Millionen Euro Fördermittel vom Bund. Das teilen die oberfränkischen SPD-Bundestagsabgeordneten Jörg Nürnberger und Thomas Hacker mit.

Im ehemaligen Gebäude der Post am Bahnhofsplatz sollen 265 Stellplätze für Fahrräder entstehen. Geplant sind außerdem eine E-Ladestation, Schließfächer, eine Service- und Leihstation, eine Waschanlage, eine Werkstatt und ein Fahrradladen.