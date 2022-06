Fördermittel für Köditz: Adelt reagiert auf Königs Kritik am Umweltministerium

Nach dem schweren Unwetter vor gut einem Jahr, will Köditz im Landkreis Hof mehr gegen Sturzfluten und Hochwasser tun. Auf einen Fördermittel-Antrag gabs aber immer noch keine Antwort vom Bayerischen Umweltministerium. Für den Hofer CSU-Landtagsabgeordneten Alexander König ein Unding, die Gemeinde so hängen zu lassen.

Jetzt kontert der Hofer SPD-Landtagsabgeordnete Klaus Adelt in einer Mitteilung. Es sei ein plumpes Ablenkungsmanöver gegen das von den Freien Wählern geführte Ministerium zu wettern, meint Adelt. Denn König habe mit der CSU-Fraktion im Landtag jahrelang zur chronischen Unterfinanzierung guter Förderprogramme mit beigetragen. Darunter eben auch die sogenannten Richtlinien für Zuwendungen zu wasserwirtschaftlichen Vorhaben, kurz RZWas und deren Härtefallregelung. Gerade bei der Sanierung von Kanälen gibt es einen milliardenschweren Sanierungsstau, so Adelt. Die CSU habe als Regierungsfraktion aber abgelehnt die Mittel aufzustocken, wie von der SPD beantragt. Aktuell seien die Mittel für die Härtefallregelung auch voll ausgeschöpft. Das trifft nicht nur Köditz, sondern viele Gemeinden in Bayern.

Foto: Im Sommer 2021 hat ein Unwetter dafür gesorgt, dass der Fußballplatz in Köditz komplett geflutet wurde.