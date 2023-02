Fördermittel bewilligt: Über eine Million Euro für Projekte in der Region

Viele Projekte in der Region lassen sich nur mithilfe von Fördermitteln realisieren. Der Freie Wähler-Landtagsabgeordnete für Kulmbach und Wunsiedel, Rainer Ludwig, hat deshalb eine Reihe von Förderanträgen eingereicht, die nun auch bewilligt wurden. Die Region profitiert demnach von einer Fördersumme in Höhe von 1,6 Millionen Euro. Fast 650.000 Euro fließen in den Umbau des ehemaligen Gasthof Fels zwischen Schwarzenbach/Wald und Presseck. Die Landkreise Hof, Kulmbach und Kronach wollen ihn in den kommenden Jahren zum Naturparkzentrum Frankenwald umfunktionieren. Das Grüne Band an der deutsch-tschechischen Grenze soll mithilfe von 300.000 Euro zu einem Lernort für Schüler werden. Außerdem erhält das Europäische Zentrum für Dispersionstechnologie in Selb eine Förderung in Höhe von 400.000 Euro.