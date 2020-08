Fördergelder für Bibliotheken: Oelsnitz und Markneukirchen profitieren

Auch in der Euroherz-Region ist gerade Urlaubszeit. Viele verbringen den auf Balkonien, anstatt weg zu fahren. Was bestimmt viele machen, ist lesen. Für die Bibliotheken in Oelsnitz und Markneukirchen gibts jetzt gute Nachrichten vom Bund: Sie erhalten Fördergelder im Rahmen des Soforthilfeprogramms für Bibliotheken in ländlichen Räumen. Damit können sie beispielsweise ihre digitale Ausstattung und ihre Bibliothekskonzepte verbessern. Die Stadtbibliothek Oelsnitz bekommt 13.200 Euro Förderung, die Bibliothek in Markneukirchen rund 5000 Euro. Die vogtländische Bundestagsabgeordnete Ivonne Magwas dankt den Antragstellern. Sie sagt: Als Orte der Kultur, des Lernens und der Begegnung müsse man Bibliotheken fit für die Zukunft machen.

(Symbolbild)