Fördergebiet im Plauener Norden: Mehr Infos gibt es am 30. August

Die Stadt Plauen will im Süden der Spitzenstadt ein neues, nachhaltiges Wohn- und Lebensquartier errichten. Dazu gehört zum Beispiel die Erweiterung des Stadtbads und eine neue Sporthalle für das Lessing-Gymnasium. Nun will die Stadt ein weiteres Fördergebiet im Plauener Norden beantragen. Das umfasst den Stadtteil Haselbrunn sowie Bereiche der östlichen Bahnhofsvorstadt und das Dobenauareal. Die Beantragung soll noch Ende des Jahres erfolgen. Bereits im Vorfeld sollten die Bürger positive und negative Aspekte zum Thema „Mein Stadtteil Haselbrunn“ im Rahmen einer Online-Umfrage äußern. Die Ergebnisse will die Stadt am 30. August in der Markuskirche vorstellen. Vertreter der Stadt stehen dann auch für weitere Fragen zum Konzept zur Verfügung.