Förderbescheide für Modellkommune: 50 Millionen Euro für Plauen

Die Stadt Hof muss sparen und daher viele Bauprojekte erst einmal verschieben. In der Partnerstadt Plauen sieht die Situation dagegen ganz anders aus. Als Modellkommune bekommt die Stadt heute eine Fördersumme in Höhe von stolzen 50 Millionen Euro. 25 Millionen Euro kommen vom Bund, 20 Millionen vom Freistaat Sachsen. Die restliche Summe schießt die Stadt selbst dazu. Thomas Schmidt, der sächsische Staatsminister für Regionalentwicklung, übergibt die Förderbescheide am Mittag (12 Uhr) an Plauens Oberbürgermeister Steffen Zenner. Mit dem Geld will die Stadt unter anderem eine neue Dreifeldsporthalle am Lessing-Gymnasium bauen und das Stadtbad erweitern.