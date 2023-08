Schnelles Internet ist gerade im ländlichen Raum noch Mangelware. Der Freistaat Bayern will den Glasfaserausbau deshalb weiter vorantreiben. Bayerns Finanzminister Albert Füracker hat an fünf Kommunen nun wieder Fördermittel in Höhe von insgesamt über 9,8 Millionen Euro übergeben. Einen Förderbescheid nach der Bayerischen Gigabitrichtlinie hat auch die Stadt Naila bekommen. Sie darf sich über rund 1,4 Millionen Euro für den Glasfaserausbau freuen.