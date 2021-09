Förderbescheid: Erste bayerische Lkw-Wasserstofftankstelle in Wunsiedel

Wunsiedel entwickelt sich immer mehr zum Vorreiter in Sachen ‚grüner Wasserstoff‘. Anfang Juli ist, in Anwesenheit von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, der Spatenstich für eine der größten Anlagen für die Wasserstoff-Produktion erfolgt. Jetzt hat der Wirtschaftsminister Wunsiedel den nächsten Förderbescheid für ein Wasserstoff-Projekt überreicht. Er hat eine Höhe von knapp 1,3 Millionen Euro und ist für den Bau der ersten LKW-Wasserstofftankstelle in Bayern gedacht. Sie soll nächstes Jahr in Betrieb gehen.