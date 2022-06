Förderanträge bleiben unbeantwortet: Alexander König schaltet sich ein

Die Städte und Gemeinden in der Euroherz-Region wollen viele Projekte umsetzen, meist reicht das eigene Geld dafür aber nicht aus. Sie sind daher auf Förderprogramm angewiesen. Eine Antwort auf die Anträge kann mitunter aber ziemlich lange dauern. Ein Beispiel ist die Gemeinde Köditz im Landkreis Hof. Sie hat unter anderem Fördergelder für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED und Mittel für ein Sturzflutmanagement- und Hochwasserschutz-Konzept beantragt. Vom dafür zuständigen Umweltministerium kam aber keine Rückmeldung. Der Hofer CSU-Landtagsabgeordnete Alexander König hat sich nun in einem Schreiben an Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber gewandt. Er habe kein Verständnis dafür, dass das Umweltministerium die Gemeinde hängenlasse. Die Kommunen seien sehr engagiert. Sie verdienen daher die bestmögliche Unterstützung aus München, so König in einer Mitteilung. Laut Alexander König warten auch andere Städte und Gemeinden im Hofer Land auf eine Antwort für ihre Förderanträge.