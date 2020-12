Förbau: Freie Fahrt über Bahnübergang

In der Euroherz-Region will die Deutsche Bahn einiges für den Zugverkehr tun. Im Auftrag der DB hat sich jetzt auch in Förbau einiges getan: Nachdem fünf Monate am Bahnübergang gebaut wurde und dort der Verkehr lange nicht fließen konnte, können die Fahrzeuge ab heute (DI) wieder über den Bahnübergang fahren. Vor allem für die Fußgänger soll der Bereich jetzt sicherer sein, betont Bürgermeister Hans-Peter Baumann in einer aktuellen Mitteilung. Die wichtige Verbindung in Förbau ist damit ab heute wieder freigegeben. Anfang des kommenden Jahres sollen noch Arbeiten für den Zugang zum Bahnsteig auf der Saaleseite anstehen.