Focus Siegel 2022: Rehakliniken Bad Steben top

Hygiene- und Schutzmaßnahmen haben nicht nur den Alltag in den Rehakliniken schwieriger gemacht, sie sind auch mit höheren Kosten verbunden. Gleichzeitig sind in der Pandemie viele Patienten ausgeblieben. In den Kliniken Auental und Franken in Bad Steben gab es jetzt aber Grund zur Freude. Sie haben das Focus Siegel 2022 als Top-Rehakliniken für den Fachbereich Orthopädie bekommen uns zählen damit zu den besten in Deutschland.

Beide Kliniken sind auf die Behandlung von Patienten mit Erkrankungen der Bewegungsorgane spezialisiert. Das Siegel vergibt die Zeitschrift Focus jedes Jahr anhand eines Rankings für Rehakliniken in Deutschland.