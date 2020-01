Focus Money Landkreis Ranking 2019: Hof in Bayern ganz unten

Fürs neue Jahr wünschen sich viele gerne Beständigkeit, vor allem, wenn es gerade gut läuft. Über die Beständigkeit im Focus Money Landkreis Ranking kann sich die Stadt Hof allerdings nicht wirklich freuen. Die Saalestadt belegt 2019 in Bayern erneut den letzten Platz. Nicht viel besser sieht es im Vogtlandkreis aus. Er schneidet sachsenweit am drittschlechtesten ab.

Für das Ranking traten wieder Kreise und kreisfreie Städte in verschiedenen Kategorien gegeneinander an. Basis sind die Daten der Statistischen Landesämter aus den vergangenen sechs Jahren. Sieger ist der Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm. Er gilt damit als wirtschaftsstärkste Region Deutschlands.