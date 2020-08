Focus Gesundheit: Magazin empfiehlt Hofer Chirurgen

Geht es um plastische und ästhetische Chirurgie, ist man im Hofer Sana-Klinikum bestens aufgehoben. Zu diesem Ergebnis kommt das Nachrichtenmagazin Focus und hat den Hofer Chefarzt Elias Polykandriotis zum dritten mal in Folge als Spezialisten empfohlen. Seine Abteilung für Plastische, Hand- und Mikrochirurgie am Sana-Klinikum habe sich demnach einen renommierten Ruf für die Bereiche Brustchirurgie und rekonstruktive Mikro-Chirurgie erarbeitet. Zugrunde liegt eine Studie, die Focus-Gesundheit in Zusammenarbeit mit der Hamburger Stiftung Gesundheit durchführt. Dafür wurden Informationen zu rund 240.000 ambulant tätigen Medizinern in ganz Deutschland herangezogen. Berücksichtigt wurden unter anderem Zusatzqualifikationen, Niederlassungsjahre, Publikationen und Kollegenempfehlungen. Empfohlen werden dann diejenigen Ärzte, die in der gewichteten Gesamtschau der Daten am positivsten abschneiden. Den Link zur Studie dazu findet ihr hier.