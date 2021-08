Flutopfer: Katholischer Frauenbund spendet ans Ahrtal

Das Schicksal der Flutopfer in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz hat ganz Deutschland bewegt. Viele Einsatzkräfte aus der Euroherz-Region haben sich auf den Weg gemacht, um zu helfen. Andere versuchen ihren Beitrag mit Geldspenden zu leisten. Bei einer Spendenaktion der Stadt Marktredwitz sind über 44.000 Euro zusammengekommen. Der Katholische Frauenbund Hof spendet jetzt 4.000 Euro an die Flutopfer im besonders schwer betroffenen Ahrtal. Die Hilfe werde direkt mit Unterstützung des Bistums Aachen an Betroffene weitergeleitet. Im Fokus stehen Familien mit Kindern.